Taşova'da İnsan Hakları Kurulu Toplantısı yapıldı
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Taşova'da İnsan Hakları Kurulu Toplantısı yapıldı

14.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:38
Taşova'da İnsan Hakları Kurulu Toplantısı yapıldı

Taşova İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında düzenlendi.

Taşova İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında düzenlendi.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Çelik, Türkiye'nin insan hakları konusunda en iyi ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Din, ırk, etnik farklılıklar, cinsiyet ayrımlarının engellenmesi ve bu yönde oluşacak olumsuzlukların giderilmesini sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Çelik, "Öncelikli olarak insan haklarıyla ilgili şuur oluşturmak ve tüm vatandaşlarımızın bunun farkında olmasını sağlamalıyız. İlçe İnsan Hakları Kurulu olarak tarafımıza yapılan tüm müracaatları değerlendiriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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