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Taşova'da İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Taşova'da İlköğretim Haftası kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin konulmasının ardından Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda devam eden programda, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, öğrencilerine tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yüz yüze eğitime salgın nedeniyle bir buçuk yıldır ara verildiğine işaret eden Tümer, "Bu süreçte gördük ki uzaktan eğitim ne kadar iyi yapılırsa yapılsın maalesef yüz yüze eğitimin yerini tutmamaktadır. Dolayısı ile okullarımızın ve eğitim kurumlarımızın toplumun düzenini oluşturmada ne kadar önemli olduğunu gördük. Okullarımızı açmaktan, yüz yüze eğitime başlamış olmaktan mutlu ve gururluyuz." dedi.

Toplumda görülen bütün problemlerin ana sebebinin eğitim eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Tümer, "Biz eğitimciler toplumu olumlu manada değiştirecek olan kişileriz. Bunun için çocuklarımızı gördüğümüzde mutluyuz. Çünkü ülkemizi yönetecek, insanlığa hizmet edecek kişiler öğrencilerimiz olacaktır." diye konuştu.

Aşı çağrısında bulunan Tümer, şunları kaydetti:

"İnşallah sağlıklı bir şekilde okullarımızı kapatmadan yüz yüze eğitimimizi tamamlarız. Salgının etkisi hala devam etmektedir. Bizler belirlenen kurallara uymaz isek maalesef okullarımız tekrar kapanabilir. Aşılarımızı mutlaka olmalıyız. Eğitimciler her alanda olduğu gibi aşı olma konusunda da öncülük ederek aşılarımızı olup bu beladan kurtulalım. Aynı zamanda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmeliyiz."

Program, öğrencilerin şiirlerini okuması, halk oyunları gösterisi ve birinci sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeklerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Taşova'da İlköğretim Haftası kutlandı

Taşova'da İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Taşova'da İlköğretim Haftası kutlandı - Haberler
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