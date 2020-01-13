Taşova'da halk toplantısı yapıldı
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Taşova'da halk toplantısı yapıldı

Taşova'da Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında Halk Toplantısı düzenlendi.

13.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:48
Taşova'da halk toplantısı yapıldı

'da Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında Halk Toplantısı düzenlendi.

Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma Vakfı'nda düzenlenen programda, Kaymakam Yenidünya ve katılımcılar tarafından vatandaşların şikayetleri dinlenerek, sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.


Toplantı, önerilerin değerlendirilmesi ve vatandaşların sorunlarının görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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