Taşova'da halk toplantısı yapıldı

13.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:48

Taşova'da Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında Halk Toplantısı düzenlendi.

Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma Vakfı'nda düzenlenen programda, Kaymakam Yenidünya ve katılımcılar tarafından vatandaşların şikayetleri dinlenerek, sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.



Toplantı, önerilerin değerlendirilmesi ve vatandaşların sorunlarının görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA