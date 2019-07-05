Taşova'da halk toplantısı yapıldı

Taşova'da Kaymakam Talha Altuntaş başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında düzenlenen programda Kaymakam Altuntaş ve daire müdürleri tarafından vatandaşların şikayetleri dinlenerek, sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.

Toplantı, önerilerin değerlendirilmesi ve vatandaşların sorunlarının görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA