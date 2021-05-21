Taşova'da hafif ticari araçla yakıt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Taşova'da hafif ticari araçla yakıt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Taşova'da hafif ticari araçla yakıt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde, hafif ticari araç ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandıAmasya'dan Taşova'ya giden, Mehmet Kargı idaresindeki 34 PS 7683 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyir halindeki Adnan Kasmuş'un (36) kullandığı 33 ARN 72 plakalı yakıt...

Amasya'nın Taşova ilçesinde, hafif ticari araç ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Amasya'dan Taşova'ya giden, Mehmet Kargı idaresindeki 34 PS 7683 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyir halindeki Adnan Kasmuş'un (36) kullandığı 33 ARN 72 plakalı yakıt tankeri, Kalaçevriği mevkisinde çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Hüsne Kargı (75) yaralandı. Kargı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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