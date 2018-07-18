Taşova'da Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde hac görevini yerine getirecek 42 hacı adayı dualarla uğurlandı.

Taşova Merkez Camisi önünde gerçekleştirilen uğurlama programına, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Müftüsü Harun Yılmaz ve hacı adaylarının yakınları katıldı.

Müftü Yılmaz, hacı adaylarının ibadetlerinin kabul edilmesi ve yolculuklarının kolay geçmesi için dua etti.

Hacı adayları, ilahi ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.