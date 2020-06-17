Taşova'da güzel şiir okuma yarışması düzenlenecek Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla güzel şiir okuma yarışması düzenleneceğini bildirdi.

Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla güzel şiir okuma yarışması düzenleneceğini bildirdi.

Şenel, yaptığı açıklamada, Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi iş birliğinde vatan ve mili irade temalı güzel şiir okuma yarışması düzenleneceğini söyledi.

Yarışmanın 10-14 ile 15-29 yaş arası iki ayrı kategoride gerçekleştirileceğini belirten Şenel, "Yarışma ile 15 Temmuz ruhunu unutturmamak, vatanını, milletini, bayrağını seven ve bu tür olaylara müsaade etmeyen genç nesillerin yetişmesini sağlamak amaçlanıyor.

Yarışmaya katılacak adayların okuyacakları şiirleri yayınlayacağımız listeden seçmeleri gerekiyor. Ayrıca Taşova ilçesinde ikamet etmeleri gerekmektedir. Yarışmacılar, en az 2, en fazla 4 dakikalık video çekerek Gençlik Merkezine müracaat edebilir. İsterlerse fon müziği kullanabilirler." dedi.

Şenel, yarışmaya müracaatların 10 Temmuz'da sona ereceğine işaret ederek, değerlendirmenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA