Taşova'da fidan dikme etkinliği

22.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:16

Taşova Gençlik Merkezi ve Tema Vakfı gönüllüleri tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi.



Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, Doğu Mahallesi Boğatamı mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte, gençlerle fidan dikimi etkinliğinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Şenel, "Genç arkadaşlarımız ile bir araya gelerek daha çok ağaçlandırma yaparak çevremizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Çevreyi korumaya, çevreye önem vermeye ve gelecek nesillere biraz da olsa ağaç bırakmaya çalışıyoruz." dedi.

Teme Vakfı Taşova Temsilcisi Okan Aydın ise, "Bu etkinliklerde amacımız çocuklarımıza doğa sevgisini aşılamak, onlara doğayı korumayı, ağaç yetiştirmeyi öğretmektir." diye konuştu.

Kaynak: AA