Taşova'da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 Mayıs kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taşova'da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 Mayıs kutlaması

Taşova'da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 Mayıs kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen kortejle kutlanırken, yürüyüş sırasında 25 metrelik dev Türk bayrağı ve büyük Atatürk posteri açıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen kortejle kutlanırken, yürüyüş sırasında 25 metrelik dev Türk bayrağı ve büyük Atatürk posteri açıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde birçok etkinlik düzenlendi. "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri ilçenin en büyük köylerinden olan Alpaslan köyünde 600 kişinin katılımıyla dev posterler eşliğinde coşkulu bir şekilde kutladı. Köyde yaşayan 7'den 70'e herkes akşam 19.00'da sokaklara çıkarak ellerinde bayraklar ve meşalelerle gençlerden oluşan köy bandosuyla birlikte kortej eşliğinde yürüdüler. Yürüyüş esnasında 25 metrelik dev Türk bayrağı ve büyük Atatürk posteri açıldı. Yürüyüş, köy meydanında bulunan Atatürk Anıtı'nda İstiklal Marşı'nın okunması ve konvoyla son buldu. - AMASYA

Taşova'da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 Mayıs kutlaması
Taşova'da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 Mayıs kutlaması
Taşova'da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 Mayıs kutlaması
Taşova'da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 Mayıs kutlaması
Taşova'da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 Mayıs kutlaması
Taşova'da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 Mayıs kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu
Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ben Affleck Deniz Çakır Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taşova'da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 Mayıs kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 22:46:49. #1.15#

title