Taşova'da depo yangını hasara yol açtı
AA - Tevfik Öztürk - Güncel
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Amasya'nın Taşova ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara yol açtı.
AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara yol açtı.
???????Yeşilırmak Mahallesinde Fevzi Topkara'ya ait malzeme deposunda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Tevfik Öztürk - Güncel