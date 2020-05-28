Taşova'da camiler cuma namazı için dezenfekte edildi Amasya'nın Taşova ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmadığı camilerde, belediye ekiplerince dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmadığı camilerde, belediye ekiplerince dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Taşova'da da sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı kılınacak açık alanlar ve cami avluları belirlendi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk, camilerin ibadete açılma kararının ardından ilçe merkezinde bulanan camiler ile avlularında hijyen ve dezenfekte çalışmaları yaparak cuma namazı kılınmaya hazır hale getirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA