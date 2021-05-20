Taşova'da bisiklet turu düzenlendi
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Taşova'da bisiklet turu düzenlendi

Taşova'da bisiklet turu düzenlendi
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 102 bisikletle, şehir turu düzenlendi.

Taşova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 102 bisikletle, şehir turu düzenlendi.

Belediye önünde toplanan 102 bisikletlinin, Atatürk Bulvarında başladığı bisiklet turu ilçe stadyumunda sona erdi.

İlçe stadyumunda, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan grup İstiklal Marşı okudu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülkadir Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki etkinliklerinin bir hafta boyunca Kovid-19 salgını tedbirleri altında devam edeceğini söyledi.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın çok değerli ve önemli olduğunu vurgulayan Saraç, şunları söyledi:

"Bundan sonraki yıllarımızda inşallah salgın olmadan en güzel etkinliklerle bayramlarımızı kutlarız. Bugün Taşova ilçemizde 102 bisikletli gencimizin katıldığı, bisiklet turu düzenleyip stadyumda İstiklal Marşı'mızı okuyarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 102. yılını kutladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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