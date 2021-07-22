Taşova'da bayramlaşma programı düzenledi
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Taşova'da bayramlaşma programı düzenledi

Taşova'da bayramlaşma programı düzenledi
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Taşova ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve protokol üyeleri, öğrenevinde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Öztürk, birlik ve beraberlik içinde Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bayramların birlik ve beraberliğin arttığı özel günler olduğunu söyledi.

Daha sonra protokol üyeleri, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, devlet hastanesi ve itfaiye amirliğini ziyaret etti.

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Taşova'da bayramlaşma programı düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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