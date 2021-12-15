Taşova'da başkan adayları seçim yarışına başladı

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçim yarışı başladı.

Taşova ilçesinin sevilen esnaflarından Mahmut Temiz, bir kafede düzenlenen tanıtım toplantısı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Mart ayı içerisinde olağan genel kurulunu gerçekleştirecek. 800'ü aşkın esnafın oy kullanma hakkına sahip olduğu genel kurulda 4 yıl süre ile görev yapacak olan başkan ile yönetim ve denetim kurulları belirlenecek. Genel kurul öncesi, Taşova'da 21 yıldır esnaflık yapan 42 yaşındaki evli ve üç çocuk babası Mahmut Temiz başkanlığa adaylığını açıkladı.

Daha şeffaf bir yönetim için aday olduğunu belirten Temiz, "Koltuk için değil, hizmet için adayız. Biz arkadaşlarımız ile bu yola altı ay önce çıktık, inşallah bu yolun sonu zafer olacak, sizleri mahcup etmeyeceğiz. Şeffaf bir yönetim kurulumuz olacak, esnafla düşünüp esnafla karar vereceğiz. En büyük amacımız esnaf arkadaşlarımıza köprü olmak" ifadelerini kullandı.

Korona virüs sürecinde esnafın zorlandığına değinen Temiz, "Özellikle son dönemde dünya olarak mücadele verdiğimiz korona virüs pandemisi nedeniyle yaşanan sıkıntıların etkilediği esnaf kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz. Her türlü ortamda esnafımızı layıkıyla temsil edip, esnafımızın hakkını ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız" dedi. - AMASYA