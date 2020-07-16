Taşova'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı dağıtıldı Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Taşova ilçesinde vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Taşova ilçesinde vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

AK Parti İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen programda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı, 10 Temmuz'da Ayasofya'nın ibadete açıldığını hatırlattı.

Ayasofya'nın 24 Temmuz'da cuma namazı ile ibadete açılacağını belirten Sobacı, "Türkiye'nin son 3-4 yıldır aldığı kararlara baktığımız zaman, artık kendi kararlarını kendisinin aldığını görüyoruz. Milli menfaatimiz ve ihtiyacımız neyi gerektiriyorsa o konuda kararların alındığını görüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından kent sakinlerine lokma tatlısı dağıtıldı.

Kaynak: AA