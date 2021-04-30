Taşova'da aniden bastıran yağış etkili oldu
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Taşova'da aniden bastıran yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Haberler | Güncel

Taşova'da aniden bastıran yağış etkili oldu Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Taşova'da aniden bastıran yağış etkili oldu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde güneşli olan hava, yerini öğle saatlerinde sağanak yağışa bıraktı. Bir anda başlayan sağanak yağış yaklaşık 15 dakika sürdü. Gök gürültüsüyle devam ederek etkisini yitiren sağanak daha sonra hafif şekilde yağmaya devam etti.

Rögarlar taştı

İlçede farklı noktalarda rögar kapakları taştı. Bazı mahallelerde yağmur suları rögardan taşarak küçük su birikintileri oluşturdu.

Taşova'da aniden bastıran yağış etkili oldu
Taşova'da aniden bastıran yağış etkili oldu
Taşova'da aniden bastıran yağış etkili oldu
Taşova'da aniden bastıran yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI

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