Taşova'da Afrin Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Taşova Gençlik Merkezi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Yeni mahalle Karşıyaka Camisi'nde yatsı namazı öncesi okutulan mevlit programında, başta Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlar olmak üzere tüm şehitler için Fatiha okundu.



Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, "Millet olarak birlik, beraberlik ve duaya ihtiyacımız var. Birbirimize sarılıp, birlik için çalışmamız lazım. Biz de bunun için şehitlerimizin ruhuna mevlit okutmak için toplandık." diye konuştu.

Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla tamamlanması için dua edildi.

Mevlit sonrası tatlı ikram edildi.