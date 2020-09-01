Taşova'da 8 bin tonluk hububat alım silosunun temeli atıldı Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Taşova ilçesinde yapılacak 8 bin tonluk hububat silosunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Taşova ilçesinde yapılacak 8 bin tonluk hububat silosunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Müdürü Erol Apaydın, yaptığı konuşmada, Taşova ilçesine yaklaşık 4 milyon 500 bin liralık yatırım yapacaklarını söyledi.

Yapacakları yeni tesisin 4 çarpı 2 bin ton kapasiteli olduğunu ifade eden Apaydın, "Yapılacak olan bu tesisle birlikte Amasya ve Samsun ile birlikte bölge birliğimize bağlı ortakların ürettiği hububat, ayçiçeği, mısır gibi ürünlerin stoklaması ve depolamasını yapacağız. Bizin Taşova ilçesinde faaliyetini sürdüren bir fabrikamız bulunmakta. Bu yöreden alacağımız ürünler fabrikamızın ham maddesini karşılamış olacak. Tarımsal potansiyeli yüksek olan bölgemize yapılacak olan yeni tesisimiz tarım potansiyelin daha da artmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk de yeni yapılacak tesisin ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA