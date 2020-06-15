Taşova'da 410 öğrenci LGS sınavına girecek Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, LGS'ye ilçe genelinde 410 öğrencinin gireceğini söyledi.

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, LGS'ye ilçe genelinde 410 öğrencinin gireceğini söyledi.

Tümer, yaptığı açıklamada, 12 okulda, 37 salonda, 137 görevli öğretmen ile LGS'nin yapılacağını söyledi.

Öğrencilere sorunsuz ve başarılı bir sınav dileyen Tümer, "Hiçbir öğrencimizin mağdur olmadan, sağlıklı bir sınav geçirmesi için tüm eğitim yöneticileri ve salonlarda görev alacak öğretmenlerimiz ile birlikte üst düzeyde tedbirleri aldık." dedi.

Bu yıl öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceklerine işaret eden Tümer, "Sınav yapılacak binada sınav komisyonu, öğrencilerin sınav giriş belgelerini öğrencilerin sınav olacağı masalara koyacaktır.

Öğrencilerimiz sınava gelirken yanlarına kurşun kalem, silgi ve kalem tıraş ile birlikte kimlik belgelerini almaları gerekmektedir, bütün öğrencilerime başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA