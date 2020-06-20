Taşova'da 410 öğrenci LGS sınavına girdi Amasya'nın Taşova ilçesinde 410 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavlara girdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 410 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavlara girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS'nin ilk oturumu olan sözel alan saat 09.30'da başladı.

Saat 09.00'dan itibaren sosyal mesafeye dikkat edilerek öğrenciler, maske verilip dezenfektan sıkılarak sınav salonlarına alındı.

Atatürk Ortaokulu'nda yapılan sınavı takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA