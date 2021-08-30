Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları saat 10.00'da Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların sonunda Sosyal Yardımlaşma Vakfı binasında tebriklerin kabulüyle tören sona erdi.

Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen çelenk sunma törenine, ilçeye yeni atanan Kaymakam Ahmet Gökcecik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ardından Çelenk sunumu ile devam etti. Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Kaymakam Ahmet Gökcecik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk tebrikleri kabul etti. - AMASYA

Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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