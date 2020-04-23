Taşova'da 23 Nisan tarihinde doğan öğrencilere doğum günü sürprizi yapıldı Öğrencilerin doğum günlerinin kutlanması Doğum günü olan çocuğun konuşması İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer'in konuşması Diğer öğrencinin doğum gününün kutlanması - TaşovaTaşova ilçesinde 23 Nisan tarihinde doğan iki ortaokul öğrencisine doğum günü sürprizi yapıldı.

Öğrencilerin doğum günlerinin kutlanması Doğum günü olan çocuğun konuşması İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer'in konuşması Diğer öğrencinin doğum gününün kutlanması - Taşova Taşova ilçesinde 23 Nisan tarihinde doğan iki ortaokul öğrencisine doğum günü sürprizi yapıldı. Öğrenciler için hazırlanan pastalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve beraberindekiler tarafından öğrencilerin evlerine götürülerek doğum günleri kutlandı. Kaynak: AA