Taşova'da 23 Nisan tarihinde doğan öğrencilere doğum günü sürprizi yapıldı
Öğrencilerin doğum günlerinin kutlanması Doğum günü olan çocuğun konuşması İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer'in konuşması Diğer öğrencinin doğum gününün kutlanması - TaşovaTaşova ilçesinde 23 Nisan tarihinde doğan iki ortaokul öğrencisine doğum günü sürprizi yapıldı.
23.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:28
Öğrencilerin doğum günlerinin kutlanması
Doğum günü olan çocuğun konuşması
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer'in konuşması
Diğer öğrencinin doğum gününün kutlanması - Taşova
Taşova ilçesinde 23 Nisan tarihinde doğan iki ortaokul öğrencisine doğum günü sürprizi yapıldı.
Öğrenciler için hazırlanan pastalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve beraberindekiler tarafından öğrencilerin evlerine götürülerek doğum günleri kutlandı.
Kaynak: AA