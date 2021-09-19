Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Çelenk sunulması İstiklal Marşı Konuşma yapılması Vefat eden Kıbrıs Gazisi eşinin madalya ve kalpağını takan kadından görüntü Vefat eden Kıbrıs Gazisi eşinin madalya ve kalpağını takan vatandaşla röportaj AMASYA - Taşova ilçesi Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende kaymakamlık...

Çelenk sunulması

İstiklal Marşı

Konuşma yapılması

Vefat eden Kıbrıs Gazisi eşinin madalya ve kalpağını takan kadından görüntü

Vefat eden Kıbrıs Gazisi eşinin madalya ve kalpağını takan vatandaşla röportaj AMASYA - Taşova ilçesi Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende kaymakamlık çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gaziler adına konuşan Kıbrıs Gazisi Mithat Caba, Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında emeği geçen gazilerimizin anılması yanında Güney Kore ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesinde yürütülen iç güvenlik harekatı esnasında gazi olan vatan evlatlarının onurlandırıldığı ve unutulmadıklarının, dünyaya haykırıldığı gündür." diye konuştu.

Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri
Türkiye'den AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonunda yayımlanan ortak bildiriye tepki Açıklaması

Türkiye'den AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonunda yayımlanan ortak bildiriye tepki Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş
Magazin Amelia Hamlin Burak Yamantürk
Spor Abdullah Avcı Nihat Özdemir Arda Turan Domagoj Vida
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Gazeteler Rıza Çalımbay Kenan İmirzalıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 19:24:41. #1.12#