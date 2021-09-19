Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Çelenk sunulması İstiklal Marşı Konuşma yapılması Vefat eden Kıbrıs Gazisi eşinin madalya ve kalpağını takan kadından görüntü Vefat eden Kıbrıs Gazisi eşinin madalya ve kalpağını takan vatandaşla röportaj AMASYA - Taşova ilçesi Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende kaymakamlık...
Çelenk sunulması
İstiklal Marşı
Konuşma yapılması
Vefat eden Kıbrıs Gazisi eşinin madalya ve kalpağını takan kadından görüntü
Vefat eden Kıbrıs Gazisi eşinin madalya ve kalpağını takan vatandaşla röportaj AMASYA - Taşova ilçesi Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende kaymakamlık çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Gaziler adına konuşan Kıbrıs Gazisi Mithat Caba, Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında emeği geçen gazilerimizin anılması yanında Güney Kore ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesinde yürütülen iç güvenlik harekatı esnasında gazi olan vatan evlatlarının onurlandırıldığı ve unutulmadıklarının, dünyaya haykırıldığı gündür." diye konuştu.