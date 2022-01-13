Taşova'da 15 Temmuz resim sergisi açıldı

Taşova ilçesinde Akınoğlu Ortaokul öğrencileri tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanları anmak için resim sergisi açıldı.

Okul binasında düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü" konulu resim sergisinin açılışına Kaymakam Ahmet Gökcecik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutlayan Kaymakam Gökcecik, "Bu tür etkinlikler geleceğin teminatı olan çocuklarda ve gençlerde farkındalık oluşturmaktadır. 15 Temmuz ülkemiz için kara bir gün olarak hatırlanmaktadır. Aynı zamanda da halkımızın demokrasiye, ülkesine milletine canı pahasına sahip çıktığı bir gündür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, alilerine sabır, gazilerimize şifalar diliyorum." dedi.

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AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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