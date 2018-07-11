Taşova'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" Açıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi açıldı.



Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen serginin açılışına, Kaymakam Kudret Kurnaz ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk katıldı.



Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain bir darbe kalkışması gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Vatanları ve hürriyetlerine karşı hainler tarafından yapılan alçakça kalkışmayı unutmamayı ve unutturmamayı amaçladıklarını anlatan Şenel, o günü hafızalarda taze tutarak böyle girişimlere karşı tetikte olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan ve darbe girişimini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi, katılımcılar tarafından gezildi.