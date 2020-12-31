Taşova'da 10 Okul "Okulumuz Temiz Sertifikası" aldı
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Taşova'da 10 Okul "Okulumuz Temiz Sertifikası" aldı

31.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:58
Taşova'da 10 Okul

Amasya'nın Taşova ilçesinde 10 okul "Okulumuz Temiz Sertifikası" almaya hak kazandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 10 okul "Okulumuz Temiz Sertifikası" almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen sertifika dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan, hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonun önlenmesi iş birliği protokolü kapsamında gerekli kriterleri yerine getiren 10 okulun sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

Tümer, Kovid-19 sürecinde okulların ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin, maske ve dezenfektan gibi ürünleri tüm okullara eksiksiz dağıtıldığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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