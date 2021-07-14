Taşova Belediyesi Tenis Kordu hizmete girdi

Taşova Belediyesi Tenis Kortu düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Taşova Belediyesi Tenis Kortu düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Yeni Mahalle'de bulunan tesiste yaptığı konuşmada, tenis kortunun açılmasıyla ilçede farklı bir spor dalının yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gençlerin kendileri için kıymetli ve önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "Belediye olarak kendi işlerimizi yaparken diğer taraftan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere mümkün olduğu kadar destek olmaya çalışıyoruz. Son dönemlerde altı okulumuzun önüne sentetik saha yaparak gençlerimizin hizmetine açtık. Gençlerimiz futbolu, voleybolu ve basketbolu istedikleri yerde kolayca oynayabiliyor ancak tenis oynayabilmek için uygun sahanın olması gerekiyor. İlk defa Taşova ilçemize bir tenis kortu kazandırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Törene Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Gençlik Spor İlçe Müdürü Abdülkadir Saraç, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk