Taşova Belediyesi esnaftan üç ay kira almayacak
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Taşova Belediyesi esnaftan üç ay kira almayacak

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, koronavirüs salgını döneminde ekonomik sıkıntı çeken esnaflara destek olmak amacıyla belediye kiracısı olan esnaflardan meclis kararıyla üç aylık kira alınmayacağını bildirdi.

Taşova Belediyesi esnaftan üç ay kira almayacak
13.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:26

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, koronavirüs salgını döneminde ekonomik sıkıntı çeken esnaflara destek olmak amacıyla belediye kiracısı olan esnaflardan meclis kararıyla üç aylık kira alınmayacağını bildirdi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan zaman diliminde esnaflardan 3 aylık kira bedelinin alınmayacağını söyledi.

Koronavirüs sürecinde Taşova Belediyesi olarak ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ifade eden Öztürk, "Bugüne kadar her zaman yanlarında olduğumuz esnaflarımıza bu zor günlerde destek olmak istedik ve 3 ay boyunca kira alınmamasına karar verdik.Taşova Belediyesi olarak esnafımıza destek olmak zorundayız ve esnafımızın yayındayız. Daha güçlü Taşova için esnafımızın da güçlü olması gerekir, 'zaman esnafa destek olma zamanıdır' diyerek bu zor süreci hep beraber aşacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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