Taşova Belediye Başkanı Öztürk'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Taşova Belediye Başkanı Öztürk'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

27.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:10
Taşova Belediye Başkanı Öztürk'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, tedavi altına alındı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, tedavi altına alındı.

Öztürk, 2 gün önce halsizlik, baş ağrısı şikayetleriyle Taşova Devlet Hastanesinde test yaptırdı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Öztürk, hastanede tedavi altına alındı.

AK Parti Taşova ilçe Başkanı Tekin Sobacı, Öztürk'ün hastanede tedavisinin devam ettiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Öztürk'e geçmiş olsun dileklerini ileten Sobacı, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka riayet etmeleri konusunda uyardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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