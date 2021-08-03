Taşova Belediye Başkanı Öztürk'ten tekstil atölyesine ziyaret
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Taşova Belediye Başkanı Öztürk'ten tekstil atölyesine ziyaret

Taşova Belediye Başkanı Öztürk'ten tekstil atölyesine ziyaret
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçede faaliyet gösteren bir tekstil atölyesini ziyaret etti.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçede faaliyet gösteren bir tekstil atölyesini ziyaret etti.

Öztürk, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak ilçeye yapılan her yatırımın yanında olduklarını söyledi.

Atölyede 70 kişinin istihdam edildiğini belirten Öztürk, 70 kişinin daha istihdam edilebileceğini vurguladı.

Öztürk, işletme sorumlusunun işçi bulmakta zorluk yaşadığını kendisine ifade ettiğini belirterek, "Taşova'nın bir iş ve istihdam sorunu var ama iş yeri sahipleri de işçi bulmakta zorlandıklarını söylüyorlar. İş arayan vatandaşlarımızı özel sektörde çalışmaya, bu sayede hem hanelerine hem iş yerlerine katkıda bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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