Taşova Belediye Başkanı Öztürk, sokak hayvanlarını besledi
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Taşova Belediye Başkanı Öztürk, sokak hayvanlarını besledi

29.11.2020 12:19 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:19
Taşova Belediye Başkanı Öztürk, sokak hayvanlarını besledi

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, sokak hayvanlarını besledi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, sokak hayvanlarını besledi.

Öztürk, ilçenin belli noktalarına sokak hayvanları için mama bırakıp bazılarını da elleri ile besledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sadece insana değil, doğada yaşayan bütün canlılara zarar verdiğine işaret eden Öztürk, "Bilindiği üzere son dönemde ciddi manada vaka artışları söz konusu. İnsanların toplumdan uzak, aileleri ile birlikte olması, virüs belasından kurtulmamız için önemli bir zemin teşkil edecektir." dedi.

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Hayvan barınağında belediye çalışanları ve vatandaşların desteği ile sokak hayvanlarının bakımını gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Öztürk, "Bizler sıcak evlerimizde otururken hayvanların aç kalması, bizi vicdanen, ahlaken ve dinen rahatsız etmektedir. Maruz kaldığımız virüs belası görünüyor ki dolaylı yansımaları itibarıyla doğada yaşayan bütün canlılara zarar vermektedir. İnşallah kısa sürede bu beladan kurtularak hem bizim hem de diğer canlıların rahatça hayatlarını sürdürebilecekleri günlerin gelmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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