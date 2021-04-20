Taşoluk Belediye Spor Kulübü'nün güreşçileri madalyaya doymuyor
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Taşoluk Belediye Spor Kulübü'nün güreşçileri madalyaya doymuyor

Taşoluk Belediye Spor Kulübü'nün güreşçileri madalyaya doymuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tekirdağ Çorlu'da yapılan U-15 ve Büyük Yıldız Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım belirleme müsabakalarında Afyonkarahisar Taşoluk Belediye Spor Kulübü büyük bir başarıya imza atarak 5 kez kürsüye çıktı.

Tekirdağ Çorlu'da yapılan U-15 ve Büyük Yıldız Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım belirleme müsabakalarında Afyonkarahisar Taşoluk Belediye Spor Kulübü büyük bir başarıya imza atarak 5 kez kürsüye çıktı.

16-20 Nisan 2021 tarihleri arasında Tekirdağ Çorlu'da U-15 ve Büyük Yıldız Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Taşoluk Belediye Spor Kulübü takım olarak birinci olurken, sporcuları Fatma Yılmaz 33 kilogramda, Yağmur Karabacak 36 kilogramda ve Hava Konca 39 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı kategoride mindere çıkan Dilara Sultan Öner ise 42 kilogramda beşinci oldu. Büyük Yıldızlar kategorisinde yarışan ve kariyerinde Avrupa 3'üncülüğü bulunan Eda Nur Ersoy da 43 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Ceren Sıla Müjde ise 46 kiloda ikinci oldu.

Taşoluk Belediye Spor Kulüp Antrenör Yakup Yağcı yaptığı açıklamada, tüm sporculara başarılar dileyerek şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmaların karşılığını alabilmek benim için büyük bir onur. Pandemide bile antrenmanlarımızı online olarak devam ettirdik, hiçbir zaman bırakmadık ve karşılığını aldık. Bu yüzden çok mutluyum." - AFYONKARAHİSAR

Taşoluk Belediye Spor Kulübü'nün güreşçileri madalyaya doymuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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