Tasmasının zinciri ayağına saplandı, veteriner hekim şaşkınlık yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tasmasının zinciri ayağına saplandı, veteriner hekim şaşkınlık yaşadı

Tasmasının zinciri ayağına saplandı, veteriner hekim şaşkınlık yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta sahipli bir köpek oyun oynarken tasmasının zinciri ayağına saplandı.

Zonguldak'ta sahipli bir köpek oyun oynarken tasmasının zinciri ayağına saplandı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan veterinerin müdahalesiyle köpek kurtarıldı.

Zonguldak'ta sahipli bir köpek oyun oynarken tasmasının zinciri ayağına saplandı. Köpeğinin zincire dolandığını ve acı çektiğini gören vatandaş hemen soluğu özel bir veterinerde aldı. Veteriner hekim gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Uzun uğraşlar sonucunda köpeğin zincire dolanan ayağı kurtarıldı. Tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Tasmasının zinciri ayağına saplandı, veteriner hekim şaşkınlık yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Haydar Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Sevda Erginci Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tasmasının zinciri ayağına saplandı, veteriner hekim şaşkınlık yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 18:54:27. #1.15#

title