Tasmasının zinciri ayağına saplandı, veteriner hekim şaşkınlık yaşadı

Zonguldak'ta sahipli bir köpek oyun oynarken tasmasının zinciri ayağına saplandı.

Zonguldak'ta sahipli bir köpek oyun oynarken tasmasının zinciri ayağına saplandı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan veterinerin müdahalesiyle köpek kurtarıldı.

Zonguldak'ta sahipli bir köpek oyun oynarken tasmasının zinciri ayağına saplandı. Köpeğinin zincire dolandığını ve acı çektiğini gören vatandaş hemen soluğu özel bir veterinerde aldı. Veteriner hekim gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Uzun uğraşlar sonucunda köpeğin zincire dolanan ayağı kurtarıldı. Tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı