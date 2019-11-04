Taşlıçay Deresi ıslah çalışması

04.11.2019 09:58

Ağrı Belediyesi öncülüğünde Devlet Su İşleri (DSİ) ve Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) paydaş olduğu Taşlıçay Deresi rekreasyon çalışmalarına yeniden başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda yapımına başlanan ve çeşitli sebeplerden dolayı durdurulan çalışmalara yeniden başlandı.

Proje kapsamında dere kenarına yürüyüş yolu, parklar, restoran, çocuk oyun grupları, aydınlatma çalışmaları, bin 250 metrelik kanalizasyonun ana kolektöre taşınması ve çevre düzenlemesi çalışmaları belediye tarafından hizmete açılacak.

Çalışmalar sayesinde dere yatağına bağlı olan kanalizasyon sularının kolektör hattına verilerek derenin temiz hale getirilmesini sağlanacak.

Paydaş kurumların desteğiyle sürdürülen proje çerçevesinde Çin menşeli bir firma tarafından herhangi bir ücret alınmadan hibe programı kapsamında atık arıtma tesisi de yapılacak.

Kaynak: AA