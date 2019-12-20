Taşlıçay'da Yerli Malı Haftası kutladı
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Taşlıçay'da Yerli Malı Haftası kutladı

Ağrının Taşlıçay ilçesinde düzenlenen yerli malı haftasında öğrenciler eğlenerek kutlama yaptı.

20.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:27
Taşlıçay'da Yerli Malı Haftası kutladı

Ağrının ilçesinde düzenlenen haftasında öğrenciler eğlenerek kutlama yaptı.


Taşlıçay merkez okullarından, Balıkgöl ilk okulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında alışveriş yaparak evde hazırladıkları yiyecekleri, okula getirerek yerli malı haftasını kutladılar.


Programa, Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, İlçe Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Albayrak, İlçe Milli eğitim Müdürü Ahmet kaya ve Öğrenci velileri katıldı.


Balıkgöl İlkokul Müdürü Erdoğan Aydemir tarafından öğrencilere Yerli Malı Haftası'nın önemi anlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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