Taşlıçay'da Kerbela şehitleri anıldı

09.09.2019 19:11

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Muharrem ayı ve Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareni ile şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.



Sabahın erken saatlerinde ilçede ilahiler eşliğinde yapılan yürüyüş, Taşlıçay Ehl-i Beyt Camii'nde son buldu. Programa katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve ilçe halkı, dualar ve ilahiler okuyarak matem gününü idrak ettiler. Programa katılan ilçe halkına yemek ve aşure ikram edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA