Taşlıçay'da fırıncıları rekabeti ekmek fiyatlarını 50 kuruşa düşürdü

07.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:35

Taşlıçay ilçesinde sabahın erken saatlerinde rekabete giren fırıncılar ekmek fiyatlarını karşılık olarak düşürmeye başladılar. Taşlıçay'da bulunan fırıncıların rekabete girmesiyle 1 TL olan ekmek fiyatları önce 75 kuruşa, daha sonra 60 kuruşa son yapılan açıklamaya göre ise 50 kuruşa dürüldü.



İlçede bulunan ekmek fırınlarının rekabetleri devam ederken, ilçe halkı durumdan çok memnun olduklarını belirttiler. - AĞRI

Kaynak: İHA