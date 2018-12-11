Taşlıbayır'a Kentsel Dönüşümde Yeni Müjde

Pendik Belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürüttüğü teknik çalışmaların ardından Taşlıbayır Bölgesi'nin uygulama imar planlarında değişiklik yapıldı. Pendik'in en önemli kentsel dönüşüm alanlarından olan ve aklaşık 30 bin kişinin yaşadığı bölgede hak sahipleri 2 ilave kat hakkına sahip oldu.

Orta Mahalle ve Dumlupınar Mahallesi'nin bir kısmını kapsayan Taşlıbayır Bölgesi'yle ilgili uygulama imar planı değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Yapılan değişiklikle plan 0,35 taban oturumlu 8 kat olarak yeniden düzenlendi. Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Riskli Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak ilan edildi.

Bölgeye 8 kat izni

Daha önce yapılan değişiklikte 0,45 taban oturumlu 6 kat plan hükmünün, bölgenin aşırı eğimli yapısı nedeniyle yapılaşmayı zorlaştırması nedeniyle yeni plan değişikliğine gidildi. Pendik Belediyesinin bu teknik zorunluluk gerekçesiyle yaklaşık 1 yıl kadar önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonrasında değişiklik süreci tamamlandı. Buna göre plan 0,35 taban oturumlu 8 kat olarak düzenlendi. Yapılan değişiklikle bölge halkı önceki plana göre emsal korunarak taban alanı azaltılarak 2 ilave kat hakkına sahip oldu.

Bakan Kurum'a teşekkür

Teknik bir zorunluluk nedeniyle bu düzenlemenin yapıldığını belirten Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin yaklaşık bir yıldır konuyu takip ettiklerini söyledi. Başkan Şahin, düzenlemenin hayata geçmesinde vermiş oldukları destekten dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, ilgili bürokratlar ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'a dönüşüm bölgesinde yaşayanlar adına teşekkür etti.

Değişiklik 30 gün askıda kalacak

Söz konusu plan değişikliği, 06.12.2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda askıya çıkarıldı. Böylece 30 bin kişinin yaşadığı toplam 105 hektarlık alanda hak sahipleri için kentsel dönüşüm daha avantajlı hale getirildi. - İSTANBUL