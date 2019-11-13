13.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:07

Taşlı, sopalı ve silahlı kavgayı jandarma havaya ateş açarak ayırdı

Sakarya'da mahalle muhtarı ve meclis üyesinin ailesi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Kavga anına ait görüntüler ortaya çıktı

SAKARYA - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde mahalle muhtarı ile meclis üyesinin aileleri arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. 1 kişinin yaralandığı olaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün Karapürçek ilçesi Teketaban Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Teketeban Mahallesi Muhtarı Dursun Çetin ile meclis üyesi Z.Y.'nin aileleri arasında muhtarlık seçimi nedeniyle yaşanan husumet büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Jandarma ve polisin müdahale ederek güçlükle yatıştırdığı kavgada bir kişi yaralanırken çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gerginliğin devam ettiği mahallede güvenlik güçleri, önlem alırken kavgaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde çok sayıda kişinin otomobil ve kamyonetle olay yerine geldiği, kamyonetten atlayıp kasadaki sopaları alan şahısların koşarak kavga yerine gittikleri görülüyor. Görüntünün devamında ise jandarmanın kavgayı önlemek için havaya ateş açtığı görülüyor.

Kaynak: İHA