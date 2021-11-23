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Taşlı sopalı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasındaki taşlı sopalı kavga amatör kameraya yansıdı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasındaki taşlı sopalı Kavga amatör kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde merkez Bahçelievler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kadınların ve çocukların da karıştığı kavgada, yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken, kavgayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Amatör kameralara yansıyan kavgadaki şahıslar bir süre sonra dağıldı.

(Asım Çapacı/İHA)

Taşlı sopalı kavga kamerada

Taşlı sopalı kavga kamerada

Taşlı sopalı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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