Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde boş arazideki taşların arasına sıkışan 5 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde boş arazideki taşların arasına sıkışan 5 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İslahiye TOKİ Türkbahçe Konutu sakinleri, taşların altında sıkışmış yavru köpeklerin sesini duyunca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliğine haber verdi.

Ekipler, boş arazideki taşların altında kalan 5 yavru köpeği, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

Yavru köpekler, İslahiye Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

İBB hayvan barınağında vahşet: Telef olmuş onlarca kedi ve köpek toplu mezara koyuldu
İBB hayvan barınağında vahşet: Telef olmuş onlarca kedi ve köpek toplu mezara koyuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Düm Tek Tek İrem Derici Şahan Gökbakar
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 13:03:57. #1.15#

title