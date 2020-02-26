Taşlanan trenin makinisti yaralandı
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Taşlanan trenin makinisti yaralandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce taşlanan yük treninin makinisti Kadir Ö., başından yaralandı.

26.02.2020 23:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:46
Taşlanan trenin makinisti yaralandı

MERSİN'in ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce taşlanan yük treninin makinisti Kadir Ö., başından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tarsus Sebze Hali yakınındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Adana istikametine giden yük treni, hemzemin geçide yaklaştığında kimliği belirsiz kişilerce taşlandı. Atılan taşlardan biri, trenin makinisti Kadir Ö.'nün başına isabet etti. Yaralı halde treni Tarsus  Garı'na getiren Kadir Ö., daha sonra çağrılan ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Treni taşlayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: DHA

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