Taşlanan trenin makinisti yaralandı
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Taşlanan trenin makinisti yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte taş yağmuruna tutulan trenin makinisti yaraladı.

26.02.2020 23:29 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:29
Taşlanan trenin makinisti yaralandı

'in ilçesinde hemzemin geçitte taş yağmuruna tutulan trenin makinisti yaraladı.


Olay, Mahallesi Yeni Hal hemzemin geçidi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin'den aldığı yükle 'ya seyir eden 24 binlik yük treni hal hemzemin geçidi yakınlarına geldiğinde taş yağmuruna tutuldu. Atılan taşlarla makinist Kadir Ö. başından yaralandı. Yaralı olarak treni Tarsus istasyonuna kadar getiren makinist Kadir Ö. burada 112 ekiplerince alınarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tarsus Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trene taş atanlarla ilgili arama ve soruşturma çalışması başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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