Taşla camını kırıp girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çaldı

07.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:11

Kayseri'de taşla camını kırıp içeri girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çalan şahıs, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet mahallesi Mevlana caddesinde meydana gelen olayda, bir kişi yerden aldığı camla bir iş yerinin kapısının camını kırarak içeri girdi. Dükkana girer girmez tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu alan hırsız, iş yerinin kasasını da kurcaladı. Kasada bir şey bulamayan hırsız, daha sonra kırdığı camdan çıkarak uzaklaştı.



Sabah saatlerinde iş yerine gelen Remziye Somyürek, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Somyürek, "Hırsız gece gelip karşıdan taş alarak camı kırıp dükkana girmiş. Dükkanın içerisinden sadaka kutusunu aldıktan sonra kasaya bakıp tekrardan geri çıkmış. Daha öncede 2 kere sadaka kutumuz yine çalınmıştı ama camı kıran falan olmamıştı" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA