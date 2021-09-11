TAŞLA ATM CİHAZINI PARÇALADI

KONYA'da taşla bir bankanın Atm'sine zarar veren alkollü Hasan Ç., polis tarafından gözaltına alındı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, dün saat 04.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Halil Ürün Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Ç., taşla bir bankanın ATM cihazına vurmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, alkollü olduğu belirtilen Hasan Ç.'yi gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Hasan Ç. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.