Taşköprülü Üreticilerden, Marketlerdeki Sarımsak Fiyatına Tepki

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı, kilosu 16 TL'den satılıyor. Sarımsak üreticileri, marketlerde sarımsağın 30 liraya satıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Taşköprü Sarımsak Pazarı'nda ve Alatarla Köyü Sarımsak Pazarı'nda küçük boy sarımsak 6, orta boy sarımsak 13 ile 14, büyük boy sarımsak 15 ile 18 liradan satıldı. Son günlerde büyük şehir ve metropol illerde sarımsağın tüketiciyle buluştuğu marketlerde kilogram fiyatının 30 TL'ye kadar yükselmesine Taşköprülü sarımsak üreticileri de tepki gösterdi.

Taşköprü'de yıllardır sarımsakçılık yapan Fahrettin Tomar, "Bizim 16 TL'ye sattığımız sarımsağın markette 30 TL olması adil değildir ve biz bu rakamı kabul etmiyoruz, tüketicilerimizin kaliteli Taşköprü sarımsağını 23 ila 25 TL arasında alabilmesi gerekir. Küçük boy sarımsaklarda ise fiyatlar daha da aşağı inebiliyor" dedi.

Cengiz Durgut'ta sarımsak fiyatlarının Taşköprü'de normal olduğunu, market fiyatlarını aracıların ve toptancıların yükselttiğini savundu.

Sarımsak üreticisi Fahrettin Tomar da "Marketlerden sarımsak satın alırken mutlaka menşei (hasat yerine) bakın ve Taşköprü hasadı ürünler satın alın. Taşköprü sarımsağımız selenyum ve kükürt oranı bakımından en zengin sarımsaktır. 1 yıl raf ömrü olan başka bir sarımsak yoktur. Taşköprü sarımsağından ayrılmayın" dedi.

Kaynak: DHA