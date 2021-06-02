Taşköprülü sarımsak üreticileri ürünlerine "temmuz" vurgusu ile sahip çıkıyor
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Taşköprülü sarımsak üreticileri ürünlerine "temmuz" vurgusu ile sahip çıkıyor

Taşköprülü sarımsak üreticileri ürünlerine 'temmuz' vurgusu ile sahip çıkıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Ekonomi

Kastamonu'nun sarımsağı ile ünlü ilçesi Taşköprü'de üreticiler, başka yerde üretilen ürünlerin mayıs ve haziran aylarında piyasaya "Taşköprü sarımsağı" adıyla sunulmasından rahatsızlık duyuyor.

Kastamonu'nun sarımsağı ile ünlü ilçesi Taşköprü'de üreticiler, başka yerde üretilen ürünlerin mayıs ve haziran aylarında piyasaya "Taşköprü sarımsağı" adıyla sunulmasından rahatsızlık duyuyor.

Raf ömrü 10 ayı bulan Taşköprü sarımsağının temmuzda başlayan satışı nisan ayı sonunda tamamlanıyor. Üreticiler mayıs ve haziran aylarında piyasada Taşköprü sarımsağı olmadığını belirterek, coğrafi işarete sahip Taşköprü sarımsağının adının kullanılarak haksız kazanç elde edilmesine tepki gösteriyor.

Belediye Başkanı Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede her yıl ortalama 25 bin ton sarımsak üretildiğini söyledi.

Taşköprü sarımsağının temmuz ayının ilk haftası hasat edildiğini vurgulayan Çatal, "Bu tarihten önce Taşköprü sarımsağı hasat olmaz. Bu dönemde satılan sarımsakların hepsi yabancı menşeli ve Gaziantep sarımsağıdır. Vatandaşlarımızın temmuz ayının ilk haftasından önce çıkan sarımsakları Taşköprü sarımsağı olarak almamalarını önemle rica ediyoruz." dedi.

Taşköprü sarımsağı ile diğer sarımsakları karşılaştıran Çatal, şöyle konuştu:

"Taşköprü sarımsağı beyaz değildir, hafif kahverengidir. Boynu ince bellidir. Pırasa gibi kıvırdığınız zaman kopmaz kıvrılır. Taşköprü sarımsağının raf ömrü uzundur, kokusu keskindir. Kokusundan bile Taşköprü sarımsağı olup olmadığını anlayabilirler. Biz bu 'beyaz altın' diye tabir ettiğimiz sarımsağımızı günlük yaşamak için değil geleceğimize miras olarak bırakmak için dikimini ve hasadını yapmak zorundayız. Çiftçilerimizin kesinlikle yabancı menşeli ürün dikmemelerini istiyorum. Aynı zamanda başka illerden gelip dış devletlerden gelen sarımsakları Taşköprü civarında satmamalarını rica ediyoruz. Çiftçilerimden tek ricam ellerindeki altına sahip çıkmaları."

Taşköprü sarımsağına sahip çıkacaklarını anlatan Çatal, "Bizden önce Türkiye coğrafi işareti alınmıştı. Biz de buna destek amacıyla Avrupa coğrafi işaretini aldık. Geleceğimizi teminat altına almak için bu kadar uğraşırken çiftçilerimize sesleniyorum, geleceğimizi çöpe atmayın." ifadelerini kullandı.

Sarımsak üreticilerinden Emine Subutay ise Taşköprü sarımsağının hasadı için bir ay olduğunu söyledi.

Bu tarihten önce satılan sarımsakların Taşköprü sarımsağı olmadığını ifade eden Çatal, "Temmuz gelmeden önce hasadını yapmıyoruz. Şubatta, soğukta dikiyoruz, sıcakta çapasını yapıyoruz. Temmuzda hasadını yapıyoruz. Gece gündüz tarladayız. Herkes kendi sarımsağını satsın." şeklinde konuştu.

Erkan Subutay da Taşköprü sarımsağında ilçedeki toprak yapısından kaynaklanan selenyum maddesi bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şubat ayında dikilir, temmuz ayının 10'u gibi hasadına başlarız. Temmuzun sonuna doğru kurumuş olarak pazara çıkar. Bu tarihten önce satılan sarımsaklar Taşköprü sarımsağı değildir. Sapı pırasa gibi büyük olmaz. Mayıs ve haziran aylarında satılan hiçbir sarımsak Taşköprü sarımsağı değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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Taşköprülü sarımsak üreticileri ürünlerine "temmuz" vurgusu ile sahip çıkıyor - Haberler Ekonomi
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