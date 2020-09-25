Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Çelik: "Taşköprü sarımsağının kalitesini dünya kabul ediyor"
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Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Çelik: "Taşköprü sarımsağının kalitesini dünya kabul ediyor"

25.09.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:28
Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Çelik:

Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, Taşköprü sarımsağının kalitesini, dünyanın kabul ettiğini belirtti.

Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, Taşköprü sarımsağının kalitesini, dünyanın kabul ettiğini belirtti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Taşköprü'nün, "sarımsağın başkenti" olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Araban ilçesinde yetiştirilen sarımsağa coğrafi işaret aldığını hatırlatan Çelik, "Araban sarımsağının coğrafi işaret alması gayet güzel fakat halen Taşköprü sarımsağının adını kullanarak prim yapma yoluna gitmeyi bıraksınlar. Taşköprü'nün kalitesini dünya kabul ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Her il ve ilçede herkesin yetiştirdiği ürüne sahip çıkması gerektiğine işaret eden Çelik, şöyle devam etti:

"Ama 100 yıllık Taşköprü sarımsağını bir kalemde silemezsiniz. ?'Taşköprülü çiftçiler bizden tohum alıp dikiyor' diyemezsin. 'Ürünümüz daha kaliteli' diyemezsin. Tescil alabilirsin ama küçümseyemezsin. Bugün Edirne'den Hakkari'ye kadar kime sorsan, sarımsak denildi mi, 'Kastamonu Taşköprü sarımsağı mı?' diye sorarlar. Sen bu seviyeye geldiğin zaman, o zaman oturur konuşuruz. Ürününüzün kalitesini ?reklam yapmak istiyorsanız, adına festivaller düzenlenen, beyaz altın diye bilinen Taşköprü sarımsağını örnek alabilirsiniz. Yardım isteyebilirsiniz bu konuda ama Taşköprü sarımsağını kötüleyerek, üzerinden reklam yaparak sarımsağınızı tanıtamazsınız. ?Kastamonu denilince akla Şehit Şerife Bacı gelir, Şeyh Şaban-ı Veli gelir, beyaz altın sarımsak gelir."

Çelik, zor günlerden geçerken bu tarz polemiklere gerek olmadığını vurgulayarak, "?Siz de baklavanızla yapın reklamınızı, ilçenizi güzellikleri ile tanıtın. Taşköprü'nün beyaz altını ile reklam yapmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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