Taşköprü'ye Mayıs ayında kar yağdı
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Taşköprü'ye Mayıs ayında kar yağdı

Taşköprü'ye Mayıs ayında kar yağdı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine Mayıs ayının son haftasına girildiğinde kar yağdı.

22.05.2020 22:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:22

Taşköprü'ye Mayıs ayında kar yağdı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine Mayıs ayının son haftasına girildiğinde kar yağdı. Kar yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü.

Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı ile akşamüzerine doğru Taşköprü ilçesine kar yağdı. Zaman zaman yoğunlaşan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Mayıs ayında kar gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemeyip cep telefonları ile fotoğraf çekti.

Taşköprü ilçesine bağlı Bekirli köyünde de kar sürprizi yaşandı. Kar yağışını gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı.

Taşköprü'ye Mayıs ayında kar yağdı

Kaynak: İHA

Manşet

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