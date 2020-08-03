TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
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TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

GÜMÜŞHANE'de 105 yaylanın merkez konumunda bulunan Taşköprü Yaylası çevresinde yer alan Dipsiz Göl, Santa Harabeleri, Çakırgöl, Karaca Mağarası gibi turizm mekanlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

03.08.2020 09:06 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:13

GÜMÜŞHANE'de 105 yaylanın merkez konumunda bulunan Taşköprü Yaylası çevresinde yer alan Dipsiz Göl, Santa Harabeleri, Çakırgöl, Karaca Mağarası gibi turizm mekanlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yayla, bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki Taşköprü Yaylası, çevredeki 105 yaylanın merkezi konumunda yer alıyor. Temiz havası, bitki örtüsü, dağ çayırlarıyla manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları, zengin flora ve faunasıyla foto safari turizmi için önemli potansiyele sahip yaylada, 1461 yılında Trabzon'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Taş Köprü de ilgi odağı oluyor. Çevresinde yer alan Dipsiz Göl, Santa Harabeleri, Çakırgöl, Karaca Mağarası gibi turizm mekanlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yyala, bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Taşköprü Yaylası'nda tesis işletmeciliği yapan Mustafa Akgül, Taşköprü Yaylası ismini, bölgede bulunan Taş köprüden aldığını belirterek, "Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethetmeye geldiği zaman yaptırdığı söylenir. Bölgede bulunan 105 yaylanın merkezi konumundadır. Yaylada 200 yatak kapasiteli tesisler mevcut ve gelen misafirlerimiz için her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkanlarımız var. Taşköprü Yaylası'nın sadece yaylalar haricinde yaklaşık 15 tusirtik yer var. Dipsiz Göl, Santa Harabeleri, Çakırgöl, Yağmurdere, Çataltepe, Karaca Mağarası, Sümela Manastırı, İmera-Krom vadisi bu yerler arasında. Turistik gezi yanı sıra olta balıkçılığı, dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi de yapabilir" dedi.

Yaylada bugüne kadar koronavirüs görülmediği de belirterek "Burada nüfus yoğunluğu çok olmadığı için herhangi bir virüs tehlikesi yok. Havası, suyu her şeyi tertemiz, misafirlerimizi içi rahat olsun. Pandemi sürecinde de gerekli tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

İşletmeci Osman Akgül de "Taşköprü Yaylası çevre yaylara göre en güzel yaylardan birisidir. Yayların her zaman ilgi görmesi ve insanların yayla alışkanlığı olması gerekiyor" dedi.

TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Kaynak: DHA

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